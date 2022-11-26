В Вахитовском районе Казани несколько домов почти на сутки останутся без воды

В понедельник, 28 ноября, в нескольких зданиях Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9 часов утра 28 ноября, а возобновят его только в 5 часов 29 ноября. Причиной временных неудобств станет «проведение работ по подключению водопровода».

В МУП «Водоканал» пояснили, что отключение затронет дома №3, 3 (корп. 1), 4, 4б, 6, 6 (корп. 1), 6а, 7, 9, 9а, 11/2, 12 и 12а по улице Горького, а также №2/11, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 по улице Жуковского.