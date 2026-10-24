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Общество 24 октября 2026 17:27

В Вахитовском районе Казани несколько домов на сутки останутся без воды

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В Казани жители нескольких домов Вахитовского района на сутки останутся без воды. Это связано с подключением нового водопровода к централизованным сетям, сообщает мэрия Казани.

Воды не будет с 9:00 29 октября до 9:00 30 октября по следующим адресам:

  • ул. Айвазовского, 3а;
  • ул. Бутлерова, 44, 45;
  • ул. Муштари, 4, 8/45;
  • ул. Толстого, 1, 3 стр., 4, 4/47, 5/28;
  • ул. Щапова, 28/5.

Автоцистерны с водой разместят согласно заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843) 231-62-60.

#отключение воды #Казань
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