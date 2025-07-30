В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду из-за подключения нового ЖК

Фото: «Татар-информ»

В Казани с 9:00 31 июля до 9:00 1 августа в Вахитовском районе временно отключат воду. Причина — подключение к сетям нового жилого комплекса на улице Чехова, сообщили в МУП «Водоканал».

Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

— ул. Чехова, 8/2, 29, 31, 36, 51, 53, 57, 2, 28, 36а, 51г/668, 53;

— ул. Груздева, 2/8;

— ул. Достоевского, 30, 30/1;

— ул. Лесгафта, 18, 29;

— ул. Айвазовского, 28.

Под отключение попадают семь многоквартирных домов и один частный дом.