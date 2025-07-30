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Общество 30 июля 2025 11:16

В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду из-за подключения нового ЖК

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В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду из-за подключения нового ЖК
Фото: «Татар-информ»

В Казани с 9:00 31 июля до 9:00 1 августа в Вахитовском районе временно отключат воду. Причина — подключение к сетям нового жилого комплекса на улице Чехова, сообщили в МУП «Водоканал».

Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

— ул. Чехова, 8/2, 29, 31, 36, 51, 53, 57, 2, 28, 36а, 51г/668, 53;
— ул. Груздева, 2/8;
— ул. Достоевского, 30, 30/1;
— ул. Лесгафта, 18, 29;
— ул. Айвазовского, 28.

Под отключение попадают семь многоквартирных домов и один частный дом.

#отключение воды #Вахитовский район
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