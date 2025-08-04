В Вахитовском районе Казани 5 августа временно отключат воду по ряду адресов

В Вахитовском районе Казани во вторник, 5 августа, приостановят подачу холодной воды в некоторых домах. Это связано с подключением водопровода для жилого комплекса по улице Муштари к централизованным сетям, сообщает пресс-служба казанского водоканала.

Отключение продлится с 09:00 до 23:00. В это время воды не будет по следующим адресам:

ул. Бутлерова: 7, 30, 30а, 34, 34/13, 43;

ул. Маяковского: 13/34;

ул. Муштари: 8, 8/45, 10, 11, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13 лит. А, 13а, 13б, 13в, 14, 14в;

ул. Щапова: 28 корп. В.

Для обеспечения жителей водой направят автоцистерны. Заявки принимают по телефону +7 (843) 231-62-60.

«Приносим извинения за временные неудобства. Приложим всевозможные усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока. Спасибо за понимание», – говорится в сообщении водоканала.