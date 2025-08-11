В Вахитовском районе Казани 15 многоквартирных домов останутся без воды
Часть зданий в Вахитовском районе столицы Татарстана на сутки останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».
Водоснабжение отключат в 9 часов утра 12 августа, а возобновят в 9 часов утра 13 августа. Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух водопроводов для дома №15 на улице Шаляпина к централизованным сетям водоснабжения.
Воды не будет по следующим адресам:
– улица Агрономическая, дома №2/9, 4, 6, 16/8, 18 и 20;
– улица Качалова, дома №64/21, 76, 77, 78, 82/19, 83/14, 75, 77а и 93;
– улица Нурсултана Назарбаева, дома №9/2, 15, 21/64, 13, 27б;
– улица Спартаковская, дом №119/25;
– улица Шаляпина, дома №8/16, 12, 14/83, 19/82, 25/119.
В частности, отключение воды затронет 15 многоквартирных домов.
Автоцистерны с водой расположат по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.