В Вахитовском районе Казани 15 многоквартирных домов останутся без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Часть зданий в Вахитовском районе столицы Татарстана на сутки останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 12 августа, а возобновят в 9 часов утра 13 августа. Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух водопроводов для дома №15 на улице Шаляпина к централизованным сетям водоснабжения.

Воды не будет по следующим адресам:

– улица Агрономическая, дома №2/9, 4, 6, 16/8, 18 и 20;

– улица Качалова, дома №64/21, 76, 77, 78, 82/19, 83/14, 75, 77а и 93;

– улица Нурсултана Назарбаева, дома №9/2, 15, 21/64, 13, 27б;

– улица Спартаковская, дом №119/25;

– улица Шаляпина, дома №8/16, 12, 14/83, 19/82, 25/119.

В частности, отключение воды затронет 15 многоквартирных домов.

Автоцистерны с водой расположат по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.