«Эти автомобили захламляют территории»: как в Казани добиться вывоза брошенных машин

Брошенные машины представляют опасность для окружающих, мешают работе скорой, пожарных и аварийных служб. Что делать, если в вашем дворе уже несколько лет стоит разбитое авто или то, что от него осталось? Как наказать безответственного владельца и добиться того, чтобы его «корыто» исчезло из двора? Об этом в репортаже «Татар-информа».

Брошенные бесхозные автомобили представители ГИБДД и районной администрации сегодня решили убрать с улиц Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Брошенным автомобиль считается тогда, когда хозяин забыл о нем как минимум на полгода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какое авто считается брошенным?

В прошлом году жители района неоднократно оставляли сообщения в социальных сетях о брошенных тут и там автомобилях. За полгода районные власти с помощью автоинспекторов смогли найти владельцев практически всех машин. Из всех обращений в 2021 году был составлен список, на сегодня из 67 машин в нем остались 8. Остальные убрали владельцы.

Брошенным автомобиль считается тогда, когда хозяин забыл о нем как минимум на полгода. У него, как правило, нет дверей, выбиты стекла, поломан кузов, спущены колеса или их нет вообще.

«Во время очередного объезда было установлено, что 59 транспортных средств вывезено силами самих собственников. Благодаря этому нам удалось сэкономить бюджетные средства. Осталось вывезти только 8 автомобилей, из которых 5 запланированы на сегодня», — рассказал начальник отдела ЖКХ администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Петр Мартынов.

Петр Мартынов: «Во время очередного объезда было установлено, что 59 транспортных средств вывезено силами самих собственников» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Список брошенных авто публикуют на сайте мэрии kzn.ru. Если владельцы находятся, то им направляют уведомление, в котором просят машины убрать, иначе их признают брошенными. Уведомление отправляют заказным письмом.

Бесхозное авто уедет на штрафстоянку

Если владелец авто установлен, то сотрудники ГИБДД передают районной администрации все его данные. Если дозвониться и связаться с хозяином возможности нет, автомобиль эвакуируют на штрафстоянку. Если после этого владелец авто объявляется в течение 5 дней, то он должен будет оплатить перевозку машины на штрафстоянку и ее хранение там. Только тогда он получит свой транспорт обратно.

Когда надежды найти владельца нет, суд признает транспортное средство бесхозным.

Как стало известно, эвакуированные сегодня автомобили поместят на штрафстоянку на ул. Аделя Кутуя. Храниться там они могут в течение трех месяцев.

Когда надежды найти владельца нет, суд признает транспортное средство бесхозным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня мы проводим первую эвакуацию и будем бдительно наблюдать за ситуацией в дальнейшем. Защитников своих заброшенных транспортных средств нет, наоборот, люди даже не обращают внимания на наше объявление. В связи с чем и проводится данная эвакуация в принудительном порядке», — объяснил заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Вахитовского и Приволжского района Роман Герасимов.

«Я опасаюсь старых машин, дети могут покалечиться»

Вывоз брошенного автомобиля для жителей соседних домов, которым оно порядком поднадоело, это, без преувеличения, долгожданная акция. В адрес администрации района только за 2021 год поступило более 80 обращений от жителей с просьбой эвакуировать брошенные авто. Машины занимают парковочные места во дворах и мешают машинам дорожных рабочих и экстренных служб. Некоторые из них простояли во дворах по пять лет, другие были брошены прямо на газонах, что, бесспорно, является нарушением ПДД.

У бесхозных авто, как правило, нет дверей, выбиты стекла, поломан кузов, спущены колеса или их нет вообще Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я опасаюсь этих старых машин, потому что соседские ребятишки и мои, когда играют, лазают по ним. А машины уже ржавые и разбитые. Дети могут порезаться или занести себе инфекцию. Недалеко отсюда есть уазик, который вообще стоит на одном месте уже десять лет», — рассказал местный житель.

За бесхозным авто наблюдают полгода

Как объяснили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, если автомобиль, к примеру, оставлен под запрещающим знаком во дворе, то его эвакуируют сотрудники ГИБДД. В администрации района заведут дело и будут полгода наблюдать за транспортным средством – не наведывается ли к нему хозяин.

«Вывоз автомобилей возможен только с придомовой территории, не предназначенной для их хранения. А также размещенных с нарушением требований правил благоустройства Казани. Администрацией района до эвакуации должны быть предприняты меры по розыску владельца брошенного транспорта, в том числе и с помощью запросов в ГИБДД», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Казани.

Вывоз брошенного автомобиля для жителей соседних домов, которым оно порядком поднадоело, без преувеличения, долгожданная акция Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным полицейских, из 67 транспортных средств, которые были внесены в список, 32 автомобиля владельцы убрали в 2021 году, 19 – в этом году. Сейчас формируется новый список брошенных автомобилей: в нем уже 25 машин, за которыми полицейские будут наблюдать в течение 6 месяцев.

Сегодня на утилизацию отправились автомобили с улиц Брусничная, Агрономическая, Нурсултана Назарбаева, Пугачевская и Абжалилова.

Если вы обнаружили у себя во дворе брошенный автомобиль, вы можете сообщить об этом в администрацию района через социальные сети или написав на сайт мэрии Казани.