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Общество
29 ноября 2021  12:36
Егор Никитин

В Вахитовском и Приволжском районах Казани за год выявили 397 нарушений снегоуборки

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Почти 400 нарушений правил снегоуборки обнаружили на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани за прошедший год. Большую часть из них совершили юридические лица, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров.

Он напомнил, что общая площадь уборки на территориях двух районов составляет 7,3 млн квадратных метров. В этом году убираемая площадь выросла на 180 тыс. квадратов, в том числе за счет включения участка Большого Казанского кольца и разворотной петли на Оренбургском тракте. 

«С декабря 2020 года по сегодняшний день было выявлено 397 правонарушений (по снегоуборке). Из них 195 совершено юридическими лицами, 180 — должностными лицами и индивидуальными предпринимателями, а также 22 — физлицами», — отметил Марат Закиров.

Он добавил, что на сегодняшний день заключено 439 договоров на снегоуборку со стороны объектов потребительского рынка, расположенных на территории этих районов. 
 

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