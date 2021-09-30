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Ру Тат
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30 сентября 2021  11:56

В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут бесхозные гаражи

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В Вахитовском и Приволжском районе Казани будут демонтированы самовольно установленные и незаконно размещенные объекты. В списке, опубликованном сегодня в сборнике документов и правовых актов исполкома города, среди объектов значатся гаражи, будка охраны, шлагбаум.

Объекты расположены на улицах Толстого, Айвазовского, Татарстан, Калинина, Бутлерова, Большая Красная, Роторная, Фучика, Зорге и других. Собственники указанных объектов не установлены. 

Принудительный демонтаж будет проведен 15 октября силами администрации Вахитовского и Приволжского районов.

#демонтаж #гаражи
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