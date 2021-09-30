В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут бесхозные гаражи

В Вахитовском и Приволжском районе Казани будут демонтированы самовольно установленные и незаконно размещенные объекты. В списке, опубликованном сегодня в сборнике документов и правовых актов исполкома города, среди объектов значатся гаражи, будка охраны, шлагбаум.

Объекты расположены на улицах Толстого, Айвазовского, Татарстан, Калинина, Бутлерова, Большая Красная, Роторная, Фучика, Зорге и других. Собственники указанных объектов не установлены.

Принудительный демонтаж будет проведен 15 октября силами администрации Вахитовского и Приволжского районов.