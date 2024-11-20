В Вахитовском и Приволжском районах Казани более суток не будет воды

В двух районах Казани, Вахитовском и Приволжском, на время отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Меры примут на время подключения участка водопровода, вынесенного в ходе благоустройства участка на водном объекте на Кировской дамбе. Отключение продлится с 01.00 28 ноября до 11.00 29 ноября и затронет дома №19, 25 по улице Япеева и №1 на улице Кировская Дамба. Также в ряде домов будет понижено давление воды — список опубликован на сайте МУП. Это в том числе часть объектов на улицах жилого массива Лесной городок, улицах Тюменской, Авангардной, Актайской, Братьев Касимовых, Якуба, Наджми и других. Ожидается, что вода будет по второй этаж многоквартирных домов, возможны временные перебои.

Жители указанных домов могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направляться согласно поступающим обращениям.