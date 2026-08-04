В Вахитовском и Приволжском районах Казани более чем на сутки отключат воду
В ряде домов и зданий Вахитовского и Приволжского районов более чем на сутки прекратят подачу воды. Также жителей предупреждают о кратковременных перебоях в водоснабжении и понижении давления. Это связано с подключением двух водопроводов для административного здания по улице Габдуллы Тукая, 113 к централизованным сетям, сообщает МУП «Водоканал».
С 1:00 6 августа до 13:00 7 августа воду отключат по следующим адресам:
- ул. Владимира Кулагина: 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7
- ул. Габдуллы Тукая: 115 корп. 3, 4, 5, 115 стр. 1; 125, 125 корп. 1, 2, 3, 5
- ул. Лебедева: 1, 1 корп. 3, 1 стр. 1 (исп. кол. №18), 1/3
- ул. Шигабутдина Марджани: ж.д. – 52; д. – 4, 6 (гост.), 8, 10, 48
- ул. Модельная: ж.д. – 6; д. – 2, 2 корп. 1, 2; 2а, 2б, 3 корп. 2; 4а, 4б, 6а (д/с №363), 7 корп. 1; 19, 19 корп. 1, 2, 3, 4; 25, 25/1, 25а, 25а корп. 2; 25б, 25б корп. 2; 25в, 27, 27 стр. 2; 27а, 27а стр. 1; 27б, 29
- ул. Татарстан: ж.д. – 3/2; д. – 1 (театр), 5/1
- ул. Хади Такташа: 120 корп. 1 (зооботсад), 3, 4, 5, 6; 120а, 122 (спортшк.), 122 корп. 1, 2, 3, 4; 122в (гост.), 122в корп. 2; 124, 124 корп. 2, 3, 4, 5
- ул. Техническая: ж.д. – 35, 39а, 39б, 41; д. – 1/1 стр., 1/2 стр., 2, 2 корп. 1, 2; 4, 4а (АЗС), 4б, 7, 7/1, 10 корп. 3, 4, 6, 7, 8, 9; 10 стр. 1; 10а, б, г; 10/1, 10/3, 21 корп. 1; 23 (АЗС), 23а, б, в, г, д, и, к, л, ф; 23а/1, 23а корп. 2; 23е корп. 1; 25, 25/2, 27 (АЗС), 27 корп. 1; 27а (АЗС), 29а (техникум), 37, 39, 39 корп. 1, 41а, 41а/1, 55, 60, 60а, 60а корп. 2; 60б, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 96, 100 (АЗС), 118, 120, 120 корп. 1, 2, 3, 4; 120а, 120а/1, 120б, 120б корп. 1, 3; 120в корп. 1; 120д корп. 1
- пос. Воскресенское: ул. Авангардная, ул. Воскресенская, ул. Задне-Мостовая, ул. Мостовая, ул. Поперечно-Заводская, ул. Поперечно-Мостовая
Кроме того, возможны кратковременные перебои в подаче воды и понижение давления по адресам:
- ул. Авангарднаяул. Актайскаяул. Бутырская
- ул. Владимира Кулагина: ж.д. – 4, 6, 6а, 8, 8а; д. – 1, 1/2, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 7; 1 стр., 1а, 2 (шк. №114), 2 корп. 1; 2а, 3, 3а, 4б, 4в, 5, 5 корп. 1; 5/1, 6/2, 5 стр. 1, 2; 9, 9 стр. 2, 3, 4, 7, 8; 9а, 9а стр. 1, 2; 9б/58, 11, 13, 1 корп. 2, 3, 4, 5; 15, 17, 17 корп. 1, 2
- ул. Глазуноваул. Каучуковая: д. – 1/1, 3, 5, 5 корп. 1, 2, 3, 4; 5а, 7, 7 стр. 2; 7а, 7а корп. 1; 9ул. Красноуральскаяул. Магнитогорскаяул. Майская, пер. Майскийул. Матроса Железняка
- ул. Модельная: ж.д. – 7, 8, 9, 10, 11, 13; д. – 1/48, 1б, 5, 5а, 8/2, 9а
- Оренбургский тракт: ж.д. – 24а, 24б, 24в; д. – 22, 22а, 22б, 22в (АЗС), 23 корп. 1, 23а (АЗС), 23б, 23д, 26а, 32, 44, 46, 74, 88, 100а
- ул. Поперечно-Авангарднаяпроезд Профессора Нужинаул. Рашита Салаховаул. Селекционнаяул. Складскаятерритория Военный городок-33ул. Техническая
- ул. Тихорецкая: д. – 1/15, 1 корп. 1/15 корп. 1; 1 корп. 2/15 корп. 2, 3а, 4, 5 корп. 2, 3; 6, 6а, 6а корп. 2; 11, 11 корп. 1
- ул. Тульскаяул. Шишкинаул. ЯрдемПСО Дружба, СНТ Труженик
- пос. Калининский: пер. Авангардный, пер. Сормовский, пер. Тюменский, ул. Айни Садретдинова, ул. Ачинская, ул. Бажова, ул. Балашовская, ул. Варганова, ул. Грунтовая, ул. Доватора, ул. Кабанная, ул. Магнитогорская, ул. Майкопская, ул. Малая Кабанная, ул. Поперечно-Кабанная, ул. Поперечно-Малокабанная, ул. Поперечно-Сормовская, ул. Промысловая, ул. Сормовская, ул. Тюменская, ул. Школьная
- пос. Борисково: ул. Адмирала Ушакова, ул. Башкирская, ул. Белорусская, ул. Бодрая, ул. Борисковская, ул. Витебская, ул. Глазунова, ул. Горийская, ул. Дальне-Кабанная, ул. Дегтярева, ул. Десятидворная, ул. Докучаева, ул. Дудинская, ул. 1-я Елабужская, ул. 2-я Елабужская, ул. Задне-Борисковская, ул. Запорожская, ул. Землемерная, ул. 2-я Землемерная, ул. Канская, ул. Красноводская, ул. Лодейная, ул. Локомотивная, ул. Люблинская, ул. Нижнекамская, ул. 2-я Нижнекамская, ул. Охотничья, ул. Пожарная, ул. Полонная, ул. Прибрежная, ул. Семидворная, ул. Техническая, ул. Тульская, ул. Цветочная, пер. Якты Юл.