В Вахитовском и Приволжском районах Казани более чем на сутки отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В ряде домов и зданий Вахитовского и Приволжского районов более чем на сутки прекратят подачу воды. Также жителей предупреждают о кратковременных перебоях в водоснабжении и понижении давления. Это связано с подключением двух водопроводов для административного здания по улице Габдуллы Тукая, 113 к централизованным сетям, сообщает МУП «Водоканал».

С 1:00 6 августа до 13:00 7 августа воду отключат по следующим адресам:

ул. Владимира Кулагина: 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7

ул. Габдуллы Тукая: 115 корп. 3, 4, 5, 115 стр. 1; 125, 125 корп. 1, 2, 3, 5

ул. Лебедева: 1, 1 корп. 3, 1 стр. 1 (исп. кол. №18), 1/3

ул. Шигабутдина Марджани: ж.д. – 52; д. – 4, 6 (гост.), 8, 10, 48

ул. Модельная: ж.д. – 6; д. – 2, 2 корп. 1, 2; 2а, 2б, 3 корп. 2; 4а, 4б, 6а (д/с №363), 7 корп. 1; 19, 19 корп. 1, 2, 3, 4; 25, 25/1, 25а, 25а корп. 2; 25б, 25б корп. 2; 25в, 27, 27 стр. 2; 27а, 27а стр. 1; 27б, 29

ул. Татарстан: ж.д. – 3/2; д. – 1 (театр), 5/1

ул. Хади Такташа: 120 корп. 1 (зооботсад), 3, 4, 5, 6; 120а, 122 (спортшк.), 122 корп. 1, 2, 3, 4; 122в (гост.), 122в корп. 2; 124, 124 корп. 2, 3, 4, 5

ул. Техническая: ж.д. – 35, 39а, 39б, 41; д. – 1/1 стр., 1/2 стр., 2, 2 корп. 1, 2; 4, 4а (АЗС), 4б, 7, 7/1, 10 корп. 3, 4, 6, 7, 8, 9; 10 стр. 1; 10а, б, г; 10/1, 10/3, 21 корп. 1; 23 (АЗС), 23а, б, в, г, д, и, к, л, ф; 23а/1, 23а корп. 2; 23е корп. 1; 25, 25/2, 27 (АЗС), 27 корп. 1; 27а (АЗС), 29а (техникум), 37, 39, 39 корп. 1, 41а, 41а/1, 55, 60, 60а, 60а корп. 2; 60б, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 96, 100 (АЗС), 118, 120, 120 корп. 1, 2, 3, 4; 120а, 120а/1, 120б, 120б корп. 1, 3; 120в корп. 1; 120д корп. 1

пос. Воскресенское: ул. Авангардная, ул. Воскресенская, ул. Задне-Мостовая, ул. Мостовая, ул. Поперечно-Заводская, ул. Поперечно-Мостовая

Кроме того, возможны кратковременные перебои в подаче воды и понижение давления по адресам: