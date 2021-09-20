В Ватикан перестанут пускать туристов без Covid-сертификатов

Власти Ватикана вводят новое требование, согласно которому в город-государство будут допускаться только посетители с сертификатом о вакцинации от Covid-19. Об этом со ссылкой на службу печати Ватикана сообщают «Известия».

Кроме того, въехать в город смогут туристы, имеющие отрицательный результат теста на коронавирус. Нововведение вступит в силу 1 октября.

Согласно сообщению, требование распространяется как на посетителей, так и на служащих Ватикана. Однако под него не будут подпадать прихожане воскресных проповедей папы римского на площади Святого Петра.