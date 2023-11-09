В Вашингтоне признались, что хотят «задушить» российский проект «Арктик СПГ 2»

Соединенные Штаты нацелены на прекращение существования российского проекта «Арктик СПГ 2». С таким заявлением на слушаниях в комитете сената по иностранным делам выступил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, передает РИА Новости.

«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2", – сказал Пайатт. – Наша цель – задушить его».

Он подчеркнул, что координатор санкций госдепа вместе с Управлением контроля за иностранными активами работает над «закручиванием гаек», и назвал эту работу «критически важной».

Вашингтон ввел ограничения против «Арктик СПГ 2» в начале ноября. Глава «Новатэк» – компания, реализующая проект, расценил действия США как оценку «нашего профессионализма».