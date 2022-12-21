В Вашингтоне назвали причину визита Владимира Зеленского в США

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать Президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома на специальном брифинге.

«Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил чиновник.

По его словам, российский лидер ошибся в том, что «украинцы уступят, а НАТО будет разобщена». Он также отметил, что Штаты не видят пока дипломатического способа, который бы позволил завершить конфликт «на справедливых условиях».

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжает придерживаться принципа «ничего об Украине без самой Украины» и не будет подталкивать Владимира Зеленского к переговорам. Ни сейчас, ни в 2023 году Америка не собирается посылать свои войска на Украину, что дал понять очень четко Президент Джо Байден, добавил источник.

В Белом доме подтвердили, что Зеленский прилетит в Вашингтон по приглашению Байдена.