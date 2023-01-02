В Васильево семья с пятью детьми осталась без жилья из-за пожара, спалившего их дом

фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул в первый день нового 2023 года на улице Тукая в поселке Васильево. Дым увидели соседи. Они же открыли ворота дома и выпустили собаку хозяев, а после вызвали пожарных.

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района, огонь охватил дом, в котором жила семья с пятью детьми. В момент пожара их не было дома – они уехали в гости к родным.

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Когда приехали, увидели, что дом выгорел до тла. Абсолютно все сгорело, вещи, документы, все!» — говорит мама Арина. Женщина сейчас находится в положении и ей сложно поверить в случившееся.

Известно, что пожар начался на веранде – вспыхнул газовый котел, после огонь быстро перекинулся на дом и хозпостройки.

Семья сейчас живет у бабушки.