В Васильево пожарные спасли застрявшую в заборе собаку

Накануне днем в поселке Васильево местный житель увидел, как на металлическом заборе на улице Новой висит собака. Предположительно, пес пытался перепрыгнуть забор, но зацепился за него задней ногой.

Фото: администрация Зеленодольска

Сначала мужчина сам попробовал помочь животному, поднимая его вверх при помощи лопаты, но нога зацепилась довольно крепко. Тогда он решил позвонить пожарным.

Фото: администрация Зеленодольска

Те прибыли на место через несколько минут. Быстро оценив обстановку, они с помощью лома разжали металлические конструкции забора и освободили ногу собаки. При этом пес постоянно лаял и огрызался на своих спасителей. После освобождения он также облаял пожарных и убежал прочь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольска.