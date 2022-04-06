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Происшествия
6 апреля 2022  10:18
Павел Климчак

В Васильево пожарные спасли застрявшую в заборе собаку

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Накануне днем в поселке Васильево местный житель увидел, как на металлическом заборе на улице Новой висит собака. Предположительно, пес пытался перепрыгнуть забор, но зацепился за него задней ногой.

 

Фото: администрация Зеленодольска

Сначала мужчина сам попробовал помочь животному, поднимая его вверх при помощи лопаты, но нога зацепилась довольно крепко. Тогда он решил позвонить пожарным.

 

Фото: администрация Зеленодольска

Те прибыли на место через несколько минут. Быстро оценив обстановку, они с помощью лома разжали металлические конструкции забора и освободили ногу собаки. При этом пес постоянно лаял и огрызался на своих спасителей. После освобождения он также облаял пожарных и убежал прочь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольска.

 

Фото: администрация Зеленодольска

 

#собака #Васильево
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