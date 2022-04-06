В Васильево пожарные спасли застрявшую в заборе собаку
Накануне днем в поселке Васильево местный житель увидел, как на металлическом заборе на улице Новой висит собака. Предположительно, пес пытался перепрыгнуть забор, но зацепился за него задней ногой.
Сначала мужчина сам попробовал помочь животному, поднимая его вверх при помощи лопаты, но нога зацепилась довольно крепко. Тогда он решил позвонить пожарным.
Те прибыли на место через несколько минут. Быстро оценив обстановку, они с помощью лома разжали металлические конструкции забора и освободили ногу собаки. При этом пес постоянно лаял и огрызался на своих спасителей. После освобождения он также облаял пожарных и убежал прочь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольска.