В поселке Васильево появится молодежный центр, модульный спортзал и детский сад

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ запланировано строительство молодежного центра, модульного спортивного зала, детского сада на 220 мест по улице Солнечная и капитальный ремонт четырех детских садов («Василек», «Детский сад им. Крупской», «Аленка», «Солнышко»), а также капремонт подросткового клуба «Исток» и спортивной школы №2. Об этом на отчетной сессии сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Мы продолжаем отчетные сессии в поселениях Зеленодольского района. Всего их у нас 23. На территории района проживают 165, 5 тыс. человек, 100 тыс. из них в городе Зеленодольске. В поселке городского типа Васильево — более 17 тыс. Отмечу, это крупнейший поселок в Татарстане. По количеству жителей он обходит некоторые районы Татарстана», — подчеркнул руководитель муниципального образования.

По словам главы района, поселок окружен поясом садовых обществ (порядка 80), потому в летние месяцы количество жителей приближается к отметке в 50 тыс. «Это несет определенную социальную и инфраструктурную нагрузку, но мы рассматриваем Васильево как одну из точек роста Зеленодольского района и ведем планомерную работу по социально-экономическому развитию поселка», — отметил Михаил Афанасьев.

По словам главы района, к сожалению, не удалось сохранить такие легендарные предприятия, как стекольный завод и лесокомбинат. Но в минувшем году возродился «Мостопоезд-33».

«Здорово, что инвестором выступил именно житель поселка, это говорит об искренней заинтересованности в развитии своей малой родины», — заметил Афанасьев.

На территории бывшего лесокомбината построен промпарк «Весна». Он прошел аккредитацию в Министерстве экономики РТ. Здесь создадут тысячу рабочих мест.

Афанасьев также обратил внимание на то, что стабильно работает Васильевский хлебокомбинат: продукция конкурентоспособная, достаточно широкий рынок сбыта. «Уверен, удастся не только сохранить, но и нарастить производственные мощности», — добавил он.

В прошлом году проведен долгожданный капитальный ремонт во 2-й школе поселка. «Вопрос был сложный, мы обсуждали его и на отчетных сессиях, и на внутренних совещаниях. Наконец, лед тронулся. На проведение масштабных работ из федерального и республиканского бюджетов было выделено порядка 146 млн рублей, а также около 10 млн рублей из местного бюджета на оборудование и установку ограждений. 1 сентября наши дети пошли учиться, можно сказать, уже в новую, комфортную и безопасную школу. В этом году мы планируем благоустроить территорию», — поделился планами руководитель муниципального образования.

В преддверии Нового года был открыт бассейн «Волна-Дулкын», общая сумма, выделенная на реализацию проекта, составила 280 млн рублей.

Наибольший же отклик власти Зеленодольского района получили от реализации программ «Наш двор» и капитального ремонта многоквартирных домов. В 2022 году в Васильеве благоустроили 22 двора, в 2023-м приведут в порядок еще 14, по капремонту в прошлом году отремонтирован один дом, в этом планируется провести ремонт в двух домах.

Помимо этого, в Васильево создаются объекты внутреннего туризма — на въезде работает драйв-парк, проект прошел республиканский инвестсовет. Планируется к открытию пляж в районе улицы Красная. Здесь очистят берег, построят гостевые домики. «Отмечу, мы долго обсуждали этот проект, и одним из моих условий для его реализации была открытость пляжа для всех желающих», — анонсировал Афанасьев.

Идет строительство коттеджного поселка «Волга резидентс» площадью 16 гектаров и реализуется проект по строительству эллингов для хранения и ремонта судов, площадью свыше 5 тыс. кв. метров.

На сходе граждан были затронуты и насущные проблемы. Ремонт дорог, водоснабжение, запуск автобуса в микрорайон «Маяк» — это те вопросы, которые требуют поэтапного решения, заметил глава района.

В этом году планируется ремонт дорог на трех улицах (Дзержинского, Привокзальная, Волжская), а также подъездов к детсадам. Решается вопрос о запусе двух автобусов в микрорайон «Маяк», также в этом микрорайоне рассматривается возможность строительства нового общественного пространства и спортивной площадки.

Одним из пунктов повестки сессии в Васильево стала церемония награждения отличившихся жителей.