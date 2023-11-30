В Васильево построят молодежный центр за 211 млн рублей

В поселке городского типа Васильево построят молодежный центр. Стоимость работ оценивается более чем в 211 млн рублей. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главстрой республики, строительство профинансируют из бюджета Татарстана.

Согласно проекту госконтракта, исполнитель должен сдать здание до 1 декабря 2024 года.

Здание расположится на ул.Ленина и пересечении с ул.Школьной и будет состоять из двух этажей и подвала. На первом этаже расположатся вестибюль, гардеробная, пост охраны, IT-класс (киберспорт), коворкинг лектория, кофейня самообслуживания, кабинет психолога, художественная студия, переговорная, столярная мастерская, универсальный санузел и другие помещения.

На втором планируют разместить универсальный актовый зал на 120 мест, многофункциональный зал (хореография), студию звукозаписи, комнату звукооператора, кабинет директора, администрацию, раздевалки, санузлы, душевые.

Предусмотрен доступ для маломобильных групп населения.