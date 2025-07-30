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Общество 30 июля 2025 10:18

В Васильево после ремонта открылась женская консультация

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Женская консультация в поселке Васильево Зеленодольского района открылась для пациенток после проведенного ремонта. Информация появилась на сайте Министерства здравоохранения Татарстана.

На время ремонта прием временно был переведен в стационар Васильевской районной больницы. Сейчас отделение переехало в прежнее здание и работает в штатном режиме. Прием пациенток ведется в обновленных кабинетах.

В здании заменили окна, двери, обновили внутреннюю отделку, электрику и инженерные сети.

Ремонт женской консультации был проведен на средства из республиканского и федерального бюджетов по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Минздрав РТ

#женская консультация #ремонт #минздрав рт #национальные проекты #Здоровье #медицина
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