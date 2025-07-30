В Васильево после ремонта открылась женская консультация

Женская консультация в поселке Васильево Зеленодольского района открылась для пациенток после проведенного ремонта. Информация появилась на сайте Министерства здравоохранения Татарстана.

На время ремонта прием временно был переведен в стационар Васильевской районной больницы. Сейчас отделение переехало в прежнее здание и работает в штатном режиме. Прием пациенток ведется в обновленных кабинетах.

В здании заменили окна, двери, обновили внутреннюю отделку, электрику и инженерные сети.

Ремонт женской консультации был проведен на средства из республиканского и федерального бюджетов по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».