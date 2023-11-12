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В Васильево по просьбе бойца СВО приобрели спецоборудование
Военнослужащий Дмитрий из Зеленодольского района Татарстана прибыл в краткосрочный отпуск из зоны проведения спецоперации в конце октября. Он обратился в местный исполком для приобретения специального оборудования, необходимого на передовой.
К работе оперативно подключились депутаты поселка Васильево, руководители предприятий и организаций, Совет ветеранов, обычные местные жители. Дмитрию передали цифровой прицел ночного видения, два баллистических шлема и быстросъемных бронежилета.
«Военнослужащий уже убыл в зону спецоперации со всем обмундированием», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Поддержка военных является одним из приоритетных направлений деятельности властей района. Все запросы, поступающие от участников СВО и их семей, берутся в работу. Открыты пункты сбора помощи, на днях в зону спецоперации отправится 12-й конвой. Активно работают организация «Боевое братство» и фонд «Защитники Отечества».
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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