В Васильево обновляют сети водоснабжения протяженностью более 5 км

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В поселке Васильево Зеленодольского района продолжается капитальная реконструкция сетей водоснабжения протяженностью более 5,2 километра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с общим финансированием 102,6 млн рублей.

Как сообщили в ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», действующие сети были введены в эксплуатацию еще в 1970-х годах и проходят вблизи железнодорожных путей. Уровень износа на сегодняшний день превышает 80%, а для приведения качества воды к санитарным нормам требуется полная модернизация системы.

На начало июля уже смонтировано порядка 4 км новых труб, что составляет 76% от общего объема работ. Завершить строительные и монтажные мероприятия планируется к 30 сентября. После реконструкции улучшится водоснабжение для 1400 жителей Васильево.

В целом, в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане запланировано обновление 36 объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели направят 3,2 млрд рублей, из которых половина – средства республиканского бюджета.

Дополнительно, по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, стартовала республиканская программа по модернизации коммунальных систем, в рамках которой будет отремонтировано еще 100 объектов. Таким образом, в течение года в республике планируется привести в порядок 136 объектов инфраструктуры.