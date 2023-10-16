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В Васильево начали изготавливать передвижные полевые печи для бойцов СВО
В поселке Васильево Зеленодольского района РТ начали изготавливать передвижные полевые печи для нужд военнослужащих спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.
Конструкцию разработали на предприятии «Мостопоезд 33», которое располагается в Васильеве, здесь же запустили производство.
Вес печки 6-7 килограммов, работает она и на газу, и на дровах. Специалисты уже провели испытания, отметив, что теплоотдача хорошая. С помощью печки можно приготовить еду, согреться, высушить белье.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, уже изготовлены первые десять печей. В ближайшее время на передовую планируется отправить 100 штук.
«Мостопоезд 33» возобновил работу в прошлом году. В августе 2023 года во время рабочей поездки его посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Предприятие было основано в 1939 году, однако в 2015-м остановило работу. В 2022 году «Мостопоезд 33» снова начал работать. С этого момента он отгрузил 3 тыс. вагонов с инертными материалами, 1 тыс. вагонов с цементом и 500 вагонов с металлопродукцией.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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