«В вас бьются сердца настоящих воинов»: Анита Цой дала концерт мобилизованным в Казани

Несколько минут на то, чтобы побыть вместе с родными и близкими и поделиться последними новостями из своей жизни – возле Казанского танкового училища сегодня собрались сотни человек. Это мобилизованные со всего Татарстана, которые приехали на концерт народной артистки России Аниты Цой. Певица посетила столицу республики, чтобы поддержать призывников.

«Это здорово, что к нам приезжают такие артисты и дают концерты. Помогает поднимать боевой дух», – рассказывали мобилизованные.

Перед началом концерта со словами напутствия к мобилизованным обратился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«То, что происходит сегодня, малоприятно для нашей страны. Но это все мы получили бы позже и в гораздо более худших условиях. Мы должны сделать все для спасения мирной жизни. Россия не может остаться в стороне. Мы защищаем свои земли и границы. Мы не должны допустить, чтобы нацизм и фашизм вернулись», – обратился к мобилизованным Айрат Фаррахов.

«На восток», «Небо», «Мама», «Полет» – певица исполнила свои самые популярные хиты. Каждую песню призывники сопровождали громкими аплодисментами. Анита Цой пообщалась с ребятами, все шутили, смеялись. Казалось, что хотя бы на время бойцы забыли о предстоящих трудностях.

«Когда я пишу каждую свою песню, я заново проживаю свою жизнь, события, свои радости, свою боль. Я решила остаться в этой стране, моему сыну 30 лет, мы тоже ждем повестку. Здесь в России выросло несколько поколений моей семьи. Это огромная, красивая страна. Именно здесь наша семья многого добилась. Это моя Родина, и никому не дам отобрать у меня мой клочок счастья. Мне хочется, чтобы каждый услышал мое сердце», – обратилась к мобилизованным Анита Цой.

Напоследок артистка спустилась со сцены и обратилась к каждому бойцу. Она просила их беречь себя, вернуться домой живыми и невредимыми.

«Спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы делаете. Иногда наступает время, когда вы нам очень нужны. Помните, что здесь вас кто-то ждет, а мы будем молиться за вас. Так хочу каждого из вас запомнить… Вы молодые, спокойные, при этом у вас в груди бъется сердце настоящих воинов», – снова обратилась к призывникам народная артистка.

Это первый концерт в России, который певица дала для мобилизованных. Артистка призналась, что очень тщательно подбирала репертуар – все для того, чтобы поднять боевой дух ребят.

«Я несколько раз уже давала концерты на Донбассе. То есть сфера была достаточно знакомая, но здесь я так волновалась. Я все не могла никак понять, какой лучше подобрать репертуар и что же нужно сказать ребятам такого, чтобы подбодрить их. Здесь будут ждать их родители, девушки, жены, дети. Это то, что мы называем Родиной. Очень хочется, чтобы ребята поскорее вернулись домой, чтобы поскорее все это закончилось. Но пока без них нельзя. Когда-то их деды и прадеды сражались на фронтах Великой Отечественной войны и они смогли хотя бы на эти десятки лет остановить фашизм и нацизм», – поделилась своими впечатлениями после концерта Анита Цой.