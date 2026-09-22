«В вакцине самые актуальные штаммы»: сотрудники Минздрава РТ привились от гриппа

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня сотрудники Министерства здравоохранения Татарстана вакцинировались от гриппа. Ежегодная вакцинация в ведомстве стартовала с начала рабочего дня.

Сотрудники подписывали информированное согласие на прививку, после чего врачи измеряли температуру тела, уровень кислорода в крови (сатурацию), давление и осматривали горло. Затем работники министерства проходили вакцинацию.

«В республике идет кампания по вакцинации населения от гриппа. Это очень важный момент для каждого. Чтобы создать иммунную прослойку и максимально сберечь здоровье наших жителей, мы должны привить не менее 60% татарстанцев. Это больше двух миллионов человек», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Демьянова.

Грипп может протекать легко, но может и в тяжелой форме, особенно у возрастных пациентов и тех, кто имеет хронические заболевания.

«Вакцина помогает не допустить развития новых острых заболеваний. К нам поступили самые современные вакцины. Они работают именно против тех штаммов вирусов, которые прогнозируются в этом сезоне», – сказала Демьянова.

«Мы применяем обновленный состав вакцин. Для чего это сделано? По итогам мониторинга заболеваемости гриппом в Южном полушарии Земли выяснилось, что превалировали модифицированные штаммы. Они придут к нам через месяц-полтора. Чтобы сформировалась надежная защита, в составе вакцины должны быть актуальные штаммы. Заверяю, что необходимое количество вакцины было наработано», – объяснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

По прогнозу, в предстоящем сезоне в республике будут циркулировать вирусы гриппа А – H1N1, он же свиной грипп, и H3N2, известный как гонконгский грипп. Это хорошо известные медикам штаммы, но они меняются с каждым сезоном.

«Начало подъема заболеваемости связано с распространением гриппа А. Грипп В присоединяется на исходе сезона и характеризуется более легким течением. В этом сезоне он практически не изменился – это радует», – отметил Дмитрий Лопушов.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

По данным Минздрава Татарстана, на сегодня в республику поступило 707 980 доз вакцины, в том числе 365 000 доз пришло вчера.

«Мы прививаем тремя видами вакцины. Не нужно бояться того, что вы заболеете после прививки. Прививка не вредна и не вызывает болезнь, возникает лишь местная реакция. Она противопоказана только тем, у кого есть острые инфекционные заболевания, и тем, у кого аллергия на белок куриного яйца», – объяснила врач-терапевт Университетской клиники КФУ Ильвира Заббарова.

Бесплатную прививку против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, в период проведения прививочной кампании работают выездные бригады, которые проводят вакцинацию по месту учебы или работы. Вакцинация проводится после осмотра медиком, без предварительной записи.

С целью защиты детей раннего возраста вакцинация от гриппа начинается с 6 месяцев, а детей более раннего возраста необходимо защитить с помощью вакцинации лиц, тесно контактирующих с ребенком, в том числе кормящих матерей.