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Руc Тат
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Политика 13 марта 2023 21:22

В «Вагнере» рассказали о приближении к пути, по которому ВСУ подвозят резервы в Артемовск

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Российские военные силы отрезают пути подвоза резервов украинской армии в Артемовск. Об этом боец ЧВК «Вагнер» рассказал РИА Новости.

Собеседник пояснил, что они приближаются к железной дороге, по которой ВСУ перебрасывают основные резервы в Часов Яр.

«Это западная сторона Бахмута [украинское название Артемовска], впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в 3 километрах железная дорога (по которой идет снабжение украинских войск)», – отметил боец.

Он уточнил, что российские силы двигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения украинской группировки.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что украинская армия несет большие потери из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых.

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