news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 февраля 2026 17:00

В ВАДА обеспокоены приездом Тутберидзе на ОИ-26

Читайте нас в
Телеграм
В ВАДА обеспокоены приездом Тутберидзе на ОИ-26
Фото: "Татар-информ"

Президент ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) Витольд Банька рассказала о своем дискомфорте из-за присутствия тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая приехала в Италию на Олимпиаду-2026.

«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для её исключения. Её видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за её присутствия на Олимпийских играх», – приводит слова Баньки ТАСС.

Тутберидзе была тренером Камилы Валиевой во время Олимпийских игр в Пекине, как раз когда у фигуристки обнаружили положительную допинг-пробу.

В настоящий момент Этери Тутберидзе является главным тренером сборной Грузии по фигурному катанию и в эти дни находится в Италии вместе с командой.

#этери тутберидзе #Грузия #Камила Валиева
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

4 февраля 2026
Скончался татарстанский композитор Азат Хусаинов

Скончался татарстанский композитор Азат Хусаинов

5 февраля 2026