В ВАДА обеспокоены приездом Тутберидзе на ОИ-26

Фото: "Татар-информ"

Президент ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) Витольд Банька рассказала о своем дискомфорте из-за присутствия тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая приехала в Италию на Олимпиаду-2026.

«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для её исключения. Её видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за её присутствия на Олимпийских играх», – приводит слова Баньки ТАСС.

Тутберидзе была тренером Камилы Валиевой во время Олимпийских игр в Пекине, как раз когда у фигуристки обнаружили положительную допинг-пробу.

В настоящий момент Этери Тутберидзе является главным тренером сборной Грузии по фигурному катанию и в эти дни находится в Италии вместе с командой.