В ВАДА назвали возможные последствия для Валиевой из-за невозврата медалей

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В Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) назвали возможные последствия для российской фигуристки Камилы Валиевой, если она не вернет медали, которых ее официально лишили в связи с допинг-делом.

«Вопрос о том, приведёт ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований, является вопросом для этих органов», – передает заявление организации ТАСС.

Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Камила также не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.