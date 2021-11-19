В узбекском городе Джизак откроется филиал Казанского федерального университета. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.



«Деятельность филиала будет направлена на подготовку кадров в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, фармации в области биомедицины, а также на разработку и реализацию проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных исследований», – отметили в министерстве.



В этом учебном году КФУ совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека планирует начать подготовку специалистов по программному инжинирингу, фармации, информационным системам и технологиям.

В следующем году студенты, поступившие на эти направления, продолжат учебу в филиале КФУ в Джизаке. По всем остальным направлениям филиал начнет принимать студентов с 2022 – 2023 учебного года.

В Казанском федеральном университете обучается более 2,5 тыс. студентов из Узбекистана. Вуз реализует 45 совместных образовательных программ с 36 узбекскими образовательными организациями.