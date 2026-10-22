В Узбекистане выстроили цифровой маршрут для детей с онкологией

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В Узбекистане на базе единой национальной медицинской платформы создан цифровой маршрут для детей с онкологическими заболеваниями. Об этом на II Международном конгрессе по детской онкологии и гематологии в Самарканде рассказал Вадим Васильев – представитель компании Uzinfocom, которая занимается созданием платформы цифрового здравоохранения в Узбекистане.

По его словам, в стране уже более 38 миллионов граждан имеют персональные электронные медицинские карты. К системе подключены более четырех тысяч медицинских организаций, выписано около девяти миллионов электронных рецептов.

Цифровой маршрут охватывает все этапы: от первичного осмотра в семейной поликлинике до лечения в республиканском центре и последующей реабилитации. Каждый шаг фиксируется в системе и передается в единое ядро платформы.

«Поэтому мы видим, на каком этапе находится каждый ребенок, где он. Мы не теряем ни одного пациента», – подчеркнул Васильев.

По его словам, путь от первого визита до утвержденного плана лечения занимает около 14 рабочих дней. Сложные случаи передаются в республиканский центр, где подключаются дополнительные специалисты.