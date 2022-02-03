В Узбекистане выпустят книгу о взаимодействии узбекской и татарской культур

Кашкадарьинский областной татаро-башкирский национальный культурный центр Узбекистана выпустит книгу на четырех языках, посвященную взаимодействию узбекской и татарской культур, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Запланирован выпуск книги на узбекском, русском, татарском и английском языках, посвященной опыту работы центра в таких важных сферах, как преемственность традиционных духовных и социальных связей между поколениями», — отметили в министерстве.

В издание войдут работы, раскрывающие актуальные темы взаимодействия двух культур, — это «Абдулла Каххар и Башир Гумеров», «Абдулла Авлани и Шигабутдин Марджани», «Зульфия и Муса Джалиль», «Алишер Навои, Габдулла Тукай и традиции назиры».

Основной тираж новой книги будет отправлен в местные информационно-библиотечные центры и национальные культурные центры, Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций, Посольство России в Узбекистане, Представительство Татарстана в Узбекистане.

Электронный вариант книги планируется разместить на нескольких отечественных и зарубежных библиотечных порталах.

В настоящее время участники проекта подготовили вступительную статью и статью об общих темах в творчестве узбекских и татарских писателей. Проект планируется реализовать в течение полугода.