Общество 9 сентября 2025 14:57

В Узбекистане рассматривают законопроект о запрете съемки людей без их согласия

В Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана обсуждается законопроект, предусматривающий запрет на съемку граждан и использование их изображений без предварительного согласия. Об этом сообщили в Телеграм-канале нижней палаты парламента.

«В условиях стремительного развития информационно-коммуникационной сферы в некоторых случаях право на личную неприкосновенность в использовании изображения личности оказывается ограниченным из-за отсутствия действенных механизмов его реализации», – говорится в сообщении.

Документ также предполагает уточнение случаев, когда разрешение на съемку не требуется. Кроме того, планируется закрепить положения, касающиеся использования изображения в рамках трудовых отношений.

