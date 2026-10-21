В Узбекистане рассказали об успехах нацстратегии по борьбе с детским раком

В прошлом году в Узбекистане была принята национальная стратегия по борьбе с детским раком на период 2025-2030 годов. На полях II Международного конгресса по детской онкологии и гематологии министр здравоохранения страны Элдор Адилов поделился успехами в реализации стратегии.

«Мы активно внедряем современные методы диагностики и лечения. Уже достигнуты результаты. Если раньше после выявления первых признаков заболевания до начала специализированного лечения могли проходить месяцы, то сегодня во многих случаях этот срок сократился до нескольких недель», – заявил министр.

Более, чем вдвое расширен перечень противоопухолевых препаратов, предоставляемых за счет государства. Благодаря этому сегодня необходимыми лекарствами обеспечивается примерно 9 из 10 детей, тогда как раньше их получал лишь почти каждый третий ребенок, заметил Адилов.

«В Узбекистане развивается специализированная паллиативная помощь и образовательные программы для детей, находящихся на длительном лечении», – рассказал глава Минздрава Узбекистана.

Борьба с детским раком требует объединения усилий государств. Одним из наиболее значимых решений стало создание Международного академического хаба по детскому раку на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Узбекистане. Там будет представлена передовая клиническая практика, будут вестись совместные научные исследования и подготовка высококвалифицированных специалистов.

«Хочу подчеркнуть, что сегодня Узбекистан вступает в новый этап развития здравоохранения, в котором геномная и персонализированная медицина становится ключом к будущему, к прогрессу», – сказал Элдор Адилов.

Он также сообщил о начале сотрудничества Минздрава Узбекистана с Международным центром генетических заболеваний Гарвардской медицинской школы.