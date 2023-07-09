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В Узбекистане проходит единый день голосования на выборах Президента
Сегодня в Узбекистане проходят выборы Президента Узбекистана. В 8 утра в стране откроются 10 784 избирательных участка. За пределами страны голосование будет проходить во всех посольствах и консульствах страны, здесь откроется 56 избирательных участка. Генконсульство Узбекистана в Казани также в их числе.
Выборы Президента Узбекистана состоятся раньше, чем предполагалось: они должны были пройти только в 2026 году. Необходимость досрочных выборов обусловлена внесением поправок в действующую Конституцию страны.
«Глава государства объявил о досрочных президентских выборах согласно статье 128 обновленной Конституции Узбекистана. Реформируются все звенья государственной власти. Обновленная Конституция страны выдвигает новые требования к правительству», — рассказал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев на пресс-конференции в «Татар-информе».
В предвыборной гонке за президентское кресло в Узбекистане участвуют четыре кандидата от официально действующих партий: действующий Президент Шавкат Мирзиёев, а также Абдушукур Хамзаев, Улугбек Иноятов и Робахон Махмудова.
Освещают ход выборов Президента в Узбекистане 1400 представителей иностранных СМИ, включая «Татар-информ». Также за выборами следят 797 наблюдателей из 47 стран мира.
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