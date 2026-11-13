В Узбекистане пешего путешественника из Казани встретили местные татары

Никита Кузнецов и Нариман Каримов

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Путешественник из Татарстана Никита Кузнецов, отправившийся пешком из Казани в Алматы, добрался до Узбекистана. Там его встретили местные татарские активисты, сообщил «Татар-информу» Нариман Каримов – активист Татарского общественного культурно-просветительного центра Узбекистана.

Собеседник агентства пояснил, что Никита Кузнецов всегда путешествует пешком и принципиально не пользуется попутками. Поэтому, хотя представители татарской общественности предлагали подвезти путешественника, тот отказался.

«Помощь путникам, путешественникам благое, богоугодное дело. Поэтому мы с радостью встречаемся и помогаем», – подчеркнул Нариман Каримов.

В прошлом году Никита Кузнецов пешком добрался из Казани до Иерусалима, на преодоление расстояния в 4800 километров у него тогда ушло 204 дня. В этом году он в День Победы отправился из столицы Татарстана в Алматы, бывшую столицу Казахстана. Странник достиг цели в начале сентября, а затем вновь отправился в путь – по странам Центральной Азии. О происходящем в дороге путешественник рассказывает на своих страницах в социальных сетях, включая Телеграм и «ВКонтакте».

Свой новый поход уроженец Волжска, которого семья в пятилетнем возрасте перевезла в Казань, назвал «Маршем во имя мира и дружбы народов». «Идея с походом в Казахстан зародилась на итогах похода в Иерусалим, потому что анализировал, что я дал людям, потому что за мной много людей уже наблюдали к тому моменту <...> Я разрушал стереотипы каждого народа», – приводит слова путешественника издание «Sputnik Казахстан».

По словам странника, в день он проходит от 30 до 40 километров. Ночует либо в попавшихся по пути гостиницах, либо в палатке, которую разбивает в стороне от трассы. Главной проблемой Никита назвал боли в коленях. «Идешь-идешь, а потом раз – и согнуть ногу не можешь. Прям стреляет. Это издержки профессии», – признался он, уточнив, что до какой-то степени от боли спасают наколенники с боковыми пружинами и таблетки для суставов.