В Узбекистане открылся совместный с Татарстаном завод

В Технопарке Чирчик (Ташкентская область) торжественно открылось предприятие Piton Factory, которое будет производить шинопроводные системы и блоки отбора мощности, сообщили в официальном канале Минпромторга РТ в MAX. Объем инвестиций на первом этапе составил 300 тыс. долларов.

В открытии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов и другие.

«Это востребованная продукция для надежной и эффективной работы энергетической инфраструктуры. Шинопроводы бесперебойно снабжают электроэнергией промышленные предприятия, объекты энергетики и городской инфраструктуры. Мы уверены, что Piton Factory станет важным звеном в цепочке поставок энергетического оборудования и внесет вклад в повышение эффективности и надежности энергетических систем наших стран!» – сказал глава Минпромторга РТ.

Предприятие «Питон Кама» является резидентом ТОСЭР в Нижнекамске и специализируется на разработке и производстве электротехнического оборудования. С 2023 года компания активно поставляет оборудование на рынки стран СНГ.