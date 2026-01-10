В Узбекистане оценили эффективность госинвестиций за последние девять лет

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана разъяснило, что сделано в 2017–2025 годах за счет государственных заимствований. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Совокупный внешний долг Узбекистана по состоянию на 1 октября 2025 года составил 75,4 млрд долларов США. По данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, из этой суммы 37,4 млрд долларов приходится на государственный внешний долг.

Важно отметить: тема инвестиций и внешнего финансирования всегда вызывает интерес и вопросы. Это нормально – общество хочет понимать, откуда берутся ресурсы и какой результат получает страна, отмечает издание.

Ключевой принцип здесь простой: цель привлечения инвестиций и ресурсов – повышение уровня жизни населения.

Это не про «красивые отчеты» и «впечатляющие цифры», а про конкретные улучшения, которые ощущаются в повседневной жизни: рабочие места и доходы семей, инфраструктура, доступ к чистой воде, энергии, транспорту, качественным социальным услугам.

Экономическая логика тоже понятна: чтобы экономика росла быстрее, нужны ресурсы – капитал, технологии, оборудование, новые рынки. Если страна перестает привлекать ресурсы, рост замедляется: создается меньше рабочих мест, сложнее обновлять дороги и социальную инфраструктуру, расширять водоснабжение, обеспечивать доступную энергию.

Поэтому Узбекистан последовательно работает над привлечением инвестиций – для ускорения развития экономики, роста ВВП и, в конечном итоге, улучшения качества и продолжительности жизни людей. Показательно, что с 2020 года средняя продолжительность жизни демонстрирует устойчивый рост – с 73,4 года до 75,1 года в 2024 году.

При этом людям важны не лозунги, а измеримые результаты – изменения, которые можно увидеть и оценить, вновь акцентирует информационное агентство.

Отдельно важно подчеркнуть, что по международной классификации уровень государственного долга Узбекистана считается умеренным и управляемым. Государственный внешний долг в размере 37,6 млрд долларов эквивалентен примерно 26% ВВП (при официальном ВВП около 145 млрд долларов). Это существенно ниже ориентировочных пороговых значений, которые в мировой практике рассматриваются как потенциально рискованные для макроэкономической устойчивости.

Что сделано за счет государственных заимствований в 2017–2025 годах:

– реконструировано 1564 километра автомобильных дорог;

– электрифицировано 470 километров железнодорожных линий;

– построено 6793 километра сетей питьевого водоснабжения и 664 километра канализационных сетей;

– построено 59 километров теплотрасс, 1286 индивидуальных тепловых пунктов, 166 водораспределительных сооружений и 31 насосная станция канализации;

– создано 2737 МВт дополнительных электрических мощностей, проложено 1106 километров линий электропередачи высокого напряжения;

– обеспечен ввод дополнительной генерации в объеме 2084 МВт, производство 16 423 млн кВт·ч электроэнергии и 551,8 тыс. Гкал тепловой энергии.

Проведена также модернизация транспорта и городских сервисов:

– приобретены четыре самолета Boeing 787-8;

– два высокоскоростных пассажирских поезда Talgo-250;

– 30 электровозов;

– 70 вагонов и 29 составов для метрополитена;

– 1900 автобусов;

– 1000 автомобилей скорой медицинской помощи;

– 541 единица техники для сбора бытовых отходов;

– 13 тепловых котлов.

В образовании и социальной сфере за счет госинвестиций:

– в 60 вузах создано 119 учебных и научно-исследовательских лабораторий;

– 6213 государственных детских садов оснащены мебелью, учебными материалами и оргтехникой.

Кроме того, осуществлены работы в сельском и водном хозяйстве:

– восстановлено 1593,1 километра каналов;

– модернизировано 3396 гидротехнических сооружений;

– построено 423 вертикальные скважины;

– созданы современные теплицы на 2,2 тыс. гектаров и интенсивные сады на 12,6 тыс. гектаров;

– построены холодильные склады емкостью 334,9 тыс. тонн;

– запущены предприятия по переработке продукции объемом 258,2 тысячи тонн;

– созданы хозяйства на 12,3 млн голов в птицеводстве, 5752 головы в овцеводстве и 26,3 тыс. голов в животноводстве.

Это данные по уже освоенным заимствованиям. Значительная часть проектов по модернизации инфраструктуры и социальной сферы продолжается и будет давать дальнейший эффект по мере завершения работ.

В целом по итогам комплекса реализованных мер в период 2017–2025 годов создано более 2 млн рабочих мест, экспорт вырос на 270%, валовой внутренний продукт на душу населения увеличился на 418%.

При этом принципиально важно другое: привлекать ресурсы можно только при жестких правилах, прозрачности и контроле. В своем послании Олий Мажлису и народу Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев отдельно подчеркнул, что депутаты парламента будут сопровождать весь цикл проектов – от отбора и конкурсов до реализации и результатов. Статусы проектов, их стадии и этапы будут публиковаться в режиме реального времени, чтобы было понятно, как проходят конкурсы, тендеры и как исполняются обязательства.

Подход Узбекистана к инвестициям предельно понятен: стране нужны ресурсы для роста – и одновременно нужен полный контроль, прозрачность и измеримый результат для населения. Именно так выстраивается работа – открыто, поэтапно и с понятной ответственностью, заключает ИА «Дунё».