В Узбекистане 18 детей умерли после приема индийского препарата против ОРВИ

В Узбекистане 18 детей скончались после приема препарата против ОРВИ, произведенного индийской компанией Marion Biotech. Результаты экспертизы, подтверждающие это, направлены в правоохранительные органы, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

В ведомстве рассказали, что проверка сиропа и таблеток «Док-1 Макс» была начата неделю назад. В результате лабораторных исследований было выявлено токсичное вещество — этиленгликоль.

«В результате приема сиропа „Док-1 Макс“ скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием», — заявили в министерстве, добавив, что препарат был снят с продажи во всех аптеках республики.

Отмечается, что умершие дети до поступления в стационар принимали лекарство в течение 2-7 дней три — четыре раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей.