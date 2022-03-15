В утренний час пик в Казани выйдут дополнительные автобусы маршрута №22

В утренний час пик в Казани выйдут на линию дополнительные автобусы маршрута №22. Поручение перевозчику усилить работу этого автобусного маршрута дал председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время проверки зафиксировано, что автобусный маршрут №22 четко выполняет расписание. Время ожидания на остановках не превышает 10 минут. Выявлено, что в утренний час пик в автобусе пассажиры едут очень плотно», – говорится в сообщении.

Амир Сафин с 7.30 до 8.30 проверил работу автобусных маршрутов № 22 и 62. Внеплановая проверка была организована в связи с тем, что от казанцев поступили обращения на долгое ожидание общественного транспорта и большую загруженность.

Во время проверки было обнаружено, что водитель автобуса №22 ехал по маршруту с открытой дверью. Его вызовут в Комитет по транспорту на комиссию по безопасности дорожного движения.

После проверки работы автобусов №62 выяснилось, что в утренний час пик усиление данного маршрута не требуется.

Теперь работа маршрутов №22 и 62 будет проверена в вечерний час пик.