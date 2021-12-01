В утренний час пик в Казани в трамваи и метро не пустили восемь пассажиров без QR-кода
Сегодня утром в трамваи, троллейбусы и метро Казани не пропустили 8 пассажиров без QR-кода. Так, пятеро пассажиров пытались проехать в трамваях и троллейбусах без кодов – их попросили выйти из салона. В метро не пустили на платформы троих человек без QR-кода.
Вызовов полиции в утренний час пик не было. На постоянной основе в общественном транспорте также продолжают проверять маски у пассажиров. За прошедший день в электротранспорте установили 175 человек без масок.
В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни или медотводе.