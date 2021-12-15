В утренний час пик в Казани 16 человек попытались проехать без QR-кода в метро и трамваях
Сегодня утром контролеры выявили 16 пассажиров, которые попытались проехать в электротранспорте без QR-кода. Девять нарушителей попросили выйти из трамваев и троллейбусов, еще семерых не пустили в метро. Конфликтов не наблюдалось, полицию не пришлось вызывать.
Кроме того, по-прежнему продолжаются проверки масок в транспорте. За утро выявили 45 нарушителей, большинство из них надели маски после замечения, остальные пассажиры покинули салон.
В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе.