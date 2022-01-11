В утренний час пик в электротранспорт Казани не пустили 14 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Восемь человек без кодов не пустили в троллейбусы и трамваи, еще шесть пассажиров не смогли проехать в метро.

Кроме того, на транспорте продолжается проверка соблюдения масочного режима. В утренний час пик были выявлены 35 нарушителей. 20 человек после замечаний надели маски. 15 пассажирам пришлось покинуть салон.

