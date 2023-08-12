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В Уссурийске прорвало дамбу, которую создали для сдерживания паводка
В Уссурийске произошел прорыв дамбы, которую создали, чтобы сдерживать паводок, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, минувшей ночю произошел перелив воды через верх дамбы и началось разрушение.
Вчера вечером сообщалось, что в Уссурийском городском округе в течение дня выпало 117 мм осадков. Месячная норма осадков для региона составляет порядка 120-130 мм.
По данным агентства, сегодня утром стало известно, что в села Богатырка и Монакино под Уссурийском невозможно проехать. В зоне подтопления в округе оказались 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
Из-за наводнения пришлось эвакуировать порядка 200 человек. Из-за прорыва дамбы начался приток воды в город.
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