В Уссурийске прорвало дамбу, которую создали для сдерживания паводка

В Уссурийске произошел прорыв дамбы, которую создали, чтобы сдерживать паводок, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, минувшей ночю произошел перелив воды через верх дамбы и началось разрушение.

Вчера вечером сообщалось, что в Уссурийском городском округе в течение дня выпало 117 мм осадков. Месячная норма осадков для региона составляет порядка 120-130 мм.

По данным агентства, сегодня утром стало известно, что в села Богатырка и Монакино под Уссурийском невозможно проехать. В зоне подтопления в округе оказались 27 частных домов и 111 придомовых территорий.

Из-за наводнения пришлось эвакуировать порядка 200 человек. Из-за прорыва дамбы начался приток воды в город.