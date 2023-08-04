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«В условиях стесненности»: новый ЖК в Казани впишут между складами и промобъектами
Новые жилые комплексы планируется построить в Приволжском районе Казани. Власти города разрешили возвести между улицами Техническая и Авангардная дома с общей площадью квартир 164 тыс. кв. метров. Однако сейчас большую часть территории занимает промзона, и на ограниченной территории может не хватить места для социальной инфраструктуры.
ЖК построят для 6 тысяч человек
Власти Казани утвердили проект планировки 68,9 га в пределах улиц Техническая, Кулагина и Авангардная в Приволжском районе Казани. Здесь планируется построить три жилых комплекса высотой до 25 этажей. В них, как ожидается, будут жить около 6 тыс. человек.
Самый крупный ЖК рассчитан на 120,1 тыс. кв. метров, второй будет состоять из квартир общей площадью 33 тыс. кв. метров, третий – 10,9 тыс. кв. метров. Еще 15 тыс. кв. метров придется на встроенные и пристроенные нежилые помещения.
Для жильцов многоэтажек собираются построить два детских садика на 120 и 340 мест и школу на 1224 места. Также предусмотрено возведение отделения МФЦ и поликлиники, спорткомплекса, автостоянки, трансформаторных подстанций, КНС и котельной.
Кроме того, запроектирована улично-дорожная сеть, объекты обслуживания автотранспорта, включая автостоянку. Проект также предусматривает строительство новых и реконструкцию существующих улиц, проездов, пешеходных тротуаров и велодорожек. Общая протяженность улично-дорожной сети оценивается в 5,54 км.
Озеленение – наполовину, соцобъекты – на 80%
Проблема в том, что жилые комплексы будут вписаны в существующую промзону – здесь расположены склады и промышленные здания. Под жилищное строительство планируется отдать лишь 8,9 га. Еще 3 га займут объекты многофункционального назначения, 4,6 га — «социалка».
В документе говорится, что существующую здесь застройку панируется реорганизовать. Но развитие территории будет «в стесненных условиях». В частности, земельные участки под школу и детсады запроектированы с отклонением от нормативной площади на 20%. Причина та же – «условия стесненности».
В целом для нового жилого комплекса понадобится 443 места в детских садиках и 935 мест в школах, а также взрослая поликлиника на 99 посещений в смену и детская — на 31 посещение. Потребность в парковках для жильцов оценивается в 1640 мест. Но и она сокращена с учетом все тех же «стесненных условий». Озеленение застраиваемой территории тоже не достигнет нормы – деревья посадят лишь на половину норматива.
В документе говорится, что осваивать земельные участки под строительство домов, включая детсады и школы, будут не поэтапно, а параллельно. Что в какую очередь, установят отдельно. Вместе с тем в постановлении говорится, что ввод объектов в эксплуатацию возможен после строительства инженерной инфраструктуры, необходимой для поочередного обеспечения объектов.
«То, что осваиваются заброшенные территории, очень хорошо»
Насколько этот проект будет востребован, «Татар-информ» спросил у экспертов.
Вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев:
— Я считаю положительным тот момент, что заброшенные и прочие, не совсем приятные и не приносящие пользу территории осваиваются. Это очень хорошо. У нас в городе в принципе не осталось свободных объемных земельных участков. Понятно, что все новые места для застройки — это те, где идут под снос старые строения. Изначально стесненные условия не есть благо. Но, по-видимому, иначе там сделать не получается.
Востребованность в жилье есть в любых районах нашего города, так как потребность в улучшении жилищных условий испытывают две трети жителей столицы Татарстана. Нужно еще иметь в виду то, что Казань — это большой город-агрегатор. К нам много переезжают из других регионов. Поэтому где дом ни построй, интерес к нему будет.
Другой вопрос, что жилье сегмента «элит» и «бизнес» тут не построишь. Скорее всего, это будет класс «эконом» или «эконом плюс». Но в любом случае эта территория будет востребована. Тот факт, что предусматривается еще и возможность строительства новых современных промышленных помещений, означает, что появятся новые рабочие места. Это тоже плюс.
«Далеко не везде хватает мест в садиках, есть школы, парковки и зеленая территория»
Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова:
— Я считаю этот проект перспективным. Он будет пользоваться спросом как в категории «для себя», так и для цели инвестиций. Сейчас в черте Казани не много участков с относительной развитой инфраструктурой.
Стройка в стесненных условиях — это то, с чем казанские девелоперы справляются хорошо. Если проанализировать уже реализованные и только еще строящиеся проекты в нашем городе — далеко не везде хватает мест в садиках, есть школы, парковки и зеленая территория.
«На стоимость квадратного метра повлияет окружающий промышленный пейзаж»
Директор агентства недвижимости «Домус» Айрат Хабибуллин:
— Этот проект найдет своего покупателя. Данная локация стала широко известна горожанам в связи с переездом туда Кадастровой палаты и Росреестра. С пуском в эксплуатацию участка Большого транспортного кольца привлекательность этой территории только выросла. Сейчас добраться отсюда до многих районов города можно за приемлемое время.
В Казани достаточно часто строят в стесненных условиях. Как правило, это приводит к удорожанию проекта. Вместе с тем стоимость квадратного метра здесь будет ниже, чем в целом по городу. На цену продажи повлияет окружающий промышленный пейзаж.
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