«В условиях стесненности»: новый ЖК в Казани впишут между складами и промобъектами

Власти Казани утвердили проект планировки 68,9 га в пределах улиц Техническая, Кулагина и Авангардная

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ЖК построят для 6 тысяч человек

Власти Казани утвердили проект планировки 68,9 га в пределах улиц Техническая, Кулагина и Авангардная в Приволжском районе Казани. Здесь планируется построить три жилых комплекса высотой до 25 этажей. В них, как ожидается, будут жить около 6 тыс. человек.

Самый крупный ЖК рассчитан на 120,1 тыс. кв. метров, второй будет состоять из квартир общей площадью 33 тыс. кв. метров, третий – 10,9 тыс. кв. метров. Еще 15 тыс. кв. метров придется на встроенные и пристроенные нежилые помещения.

Для жильцов многоэтажек собираются построить два детских садика на 120 и 340 мест и школу на 1224 места. Также предусмотрено возведение отделения МФЦ и поликлиники, спорткомплекса, автостоянки, трансформаторных подстанций, КНС и котельной.

Кроме того, запроектирована улично-дорожная сеть, объекты обслуживания автотранспорта, включая автостоянку. Проект также предусматривает строительство новых и реконструкцию существующих улиц, проездов, пешеходных тротуаров и велодорожек. Общая протяженность улично-дорожной сети оценивается в 5,54 км.

Жилые комплексы будут вписаны в существующую промзону – здесь расположены склады и промышленные здания Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Озеленение – наполовину, соцобъекты – на 80%

Проблема в том, что жилые комплексы будут вписаны в существующую промзону – здесь расположены склады и промышленные здания. Под жилищное строительство планируется отдать лишь 8,9 га. Еще 3 га займут объекты многофункционального назначения, 4,6 га — «социалка».

В документе говорится, что существующую здесь застройку панируется реорганизовать. Но развитие территории будет «в стесненных условиях». В частности, земельные участки под школу и детсады запроектированы с отклонением от нормативной площади на 20%. Причина та же – «условия стесненности».

Потребность в парковках для жильцов оценивается в 1640 мест. Но и она сокращена с учетом все тех же «стесненных условий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом для нового жилого комплекса понадобится 443 места в детских садиках и 935 мест в школах, а также взрослая поликлиника на 99 посещений в смену и детская — на 31 посещение. Потребность в парковках для жильцов оценивается в 1640 мест. Но и она сокращена с учетом все тех же «стесненных условий». Озеленение застраиваемой территории тоже не достигнет нормы – деревья посадят лишь на половину норматива.

В документе говорится, что осваивать земельные участки под строительство домов, включая детсады и школы, будут не поэтапно, а параллельно. Что в какую очередь, установят отдельно. Вместе с тем в постановлении говорится, что ввод объектов в эксплуатацию возможен после строительства инженерной инфраструктуры, необходимой для поочередного обеспечения объектов.

Андрей Савельев: «Востребованность в жилье есть в любых районах нашего города, так как потребность в улучшении жилищных условий испытывают две трети жителей столицы Татарстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«То, что осваиваются заброшенные территории, очень хорошо»

Насколько этот проект будет востребован, «Татар-информ» спросил у экспертов.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев:

— Я считаю положительным тот момент, что заброшенные и прочие, не совсем приятные и не приносящие пользу территории осваиваются. Это очень хорошо. У нас в городе в принципе не осталось свободных объемных земельных участков. Понятно, что все новые места для застройки — это те, где идут под снос старые строения. Изначально стесненные условия не есть благо. Но, по-видимому, иначе там сделать не получается.

Востребованность в жилье есть в любых районах нашего города, так как потребность в улучшении жилищных условий испытывают две трети жителей столицы Татарстана. Нужно еще иметь в виду то, что Казань — это большой город-агрегатор. К нам много переезжают из других регионов. Поэтому где дом ни построй, интерес к нему будет.

Другой вопрос, что жилье сегмента «элит» и «бизнес» тут не построишь. Скорее всего, это будет класс «эконом» или «эконом плюс». Но в любом случае эта территория будет востребована. Тот факт, что предусматривается еще и возможность строительства новых современных промышленных помещений, означает, что появятся новые рабочие места. Это тоже плюс.

Анастасия Гизатова: «Стройка в стесненных условиях — это то, с чем казанские девелоперы справляются хорошо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Далеко не везде хватает мест в садиках, есть школы, парковки и зеленая территория»

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова:

— Я считаю этот проект перспективным. Он будет пользоваться спросом как в категории «для себя», так и для цели инвестиций. Сейчас в черте Казани не много участков с относительной развитой инфраструктурой.

Стройка в стесненных условиях — это то, с чем казанские девелоперы справляются хорошо. Если проанализировать уже реализованные и только еще строящиеся проекты в нашем городе — далеко не везде хватает мест в садиках, есть школы, парковки и зеленая территория.

Айрат Хабибуллин: «В Казани достаточно часто строят в стесненных условиях. Как правило, это приводит к удорожанию проекта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На стоимость квадратного метра повлияет окружающий промышленный пейзаж»

Директор агентства недвижимости «Домус» Айрат Хабибуллин:

— Этот проект найдет своего покупателя. Данная локация стала широко известна горожанам в связи с переездом туда Кадастровой палаты и Росреестра. С пуском в эксплуатацию участка Большого транспортного кольца привлекательность этой территории только выросла. Сейчас добраться отсюда до многих районов города можно за приемлемое время.

В Казани достаточно часто строят в стесненных условиях. Как правило, это приводит к удорожанию проекта. Вместе с тем стоимость квадратного метра здесь будет ниже, чем в целом по городу. На цену продажи повлияет окружающий промышленный пейзаж.