В Уруссу состоялся турнир на призы двукратного чемпиона мира Тимура Галлямова. В турнире по самбо участвовали мальчики и девочки 2007-2009 годов рождения из 24 городов и районов Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Самарской и Оренбургской областей. 165 участников были разбиты на весовые категории: мальчики выступали в восьми весовых категориях, а девочки — в двух. Состязания состоялись в СК «Олимп» районного центра Уруссу.

Глава Ютазинского района РТ Аяз Шафигуллин в своем выступлении на открытии турнира отметил: «Для нас очень важно, чтобы дети были заняты спортом, занятием в кружках, развивались гармонично. Давно замечено, что те, кто занимается единоборством растут одной семьей, помогая и поддерживая друг друга в дальнейшем. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы максимально комфортно было для наших гостей и наших спортсменов на этом турнире. Очень бы хотелось, чтобы наша площадка расширялась и развивалась. Мы надеемся, что она стала трамплином для будущих олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Важно, чтобы спорт развивался и начинался с рядовых деревень, рабочих поселков, а мы для наших детей создавали все условия для их развития».



Турнир проводится с 2010 года, тогда было 50 — 60 участников, в прошлом году их количество достигло 120, а в этом — 165 человек. Начинался он как районный турнир, а сейчас он становится межрегиональным и с такими темпами разрастается до общероссийского. К организаторам турнира обращаются тренеры и представители из других регионов и городов с желанием участвовать в будущих турнирах. Интерес огромен, поэтому турнир 2022 года будет проводиться не на двух коврах, а на трех, предполагается более 200 участников.

В этом году во время рабочего визита в Ютазинский район Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил один из местных детских садов, где он увидел показательные выступления по самбо более 60 воспитанников детских дошкольных учреждений района. Президент был приятно удивлен массовому развитию самбо в районе. Ему была представлена программа по развитию детского спорта в районе.



Двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо Тимур Галлямов, на призы которого проводится турнир, рассказал, что самбо в Уруссу и районе культивируется с конца девяностых годов и имеет массовый характер. Подчеркнув, что самбо во многом многопрофильный вид единоборств, уходящий корнями в национальные виды борьбы, в том числе оно многое взяло из татарской борьбы корэш. Спортсмен отметил, что в Ютазинском районе существует программа по развитию самбо в школах и детских дошкольных учреждениях. Это во многом заслуга многих энтузиастов, особый вклад вносит Халил Фархутдинов, который с 2008 года тренирует детей от четырех лет и старше.



Халил Закиевич отметил, что многие отцы приводят своих детей на тренировки, а потом и сами втягиваются в процесс и начинают тренироваться. Всего сейчас ходят на тренировки более 90 человек. Очень популярно самбо среди девочек, так как есть отличный пример — одна из воспитанниц Софья Игонина стала двукратной чемпионкой Татарстана и Башкортостана, победительницей многих российских турниров. Сейчас группы смешанные, поэтому будут созданы отдельные группы по тренировкам и для девушек.

«Нравится, что администрация района в лице главы района Аяза Адиповича поддерживает развитие детских видов спорта и самбо особенно. Что мы детей с улицы притягиваем к себе, даем здоровье, развиваем не только сильные физические качества, но и командный дух, дух единения» — подчеркнул Халил Фархутдинов.