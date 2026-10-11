В Уразовке Нижегородской области открыли памятник Кави Наджми

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

В селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области торжественно открыли памятник классику татарской литературы Кави Наджми. Установку бюста приурочили к 125-летию со дня рождения писателя.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вице-премьер РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, представители органов власти, деятели культуры и науки, делегаты от Татарстана, сотрудники Всемирного конгресса татар и родственники писателя.

Как отмечает пресс-служба ВКТ, бюст Наджми установлен в сквере, расположенном в центральной части села. Рядом находятся памятники певцу Рашиду Вагапову и оперному исполнителю Хайдару Бигичеву. Таким образом, в сквере начала формироваться аллея памяти татарских национальных деятелей – выходцев из региона.

Идея установить памятник исходила от Рифата Фаттахова, руководителя Общественного фонда татарской культуры имени Рашида Вагапова, и казанского общества нижнегородских татар «Якташлар». Бюст по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова был изготовлен за счет средств, выделенных из республиканского бюджета.

Бюст изготовил скульптор Тимофей Тюрин. Архитектор проекта – Герман Бакулин. Он же создал проекты памятников Рашиду Вагапову и Хайдару Бигичеву. В результате все три находящихся в сквере памятника татарских деятелей выдержаны в едином стиле. Бюст Наджми установлен в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Кави Наджми (1901–1957) родился в селе Красный Остров Нижегородской области. Один из основателей современной татарской прозы и поэзии, был первым председателем Союза писателей Татарской АССР. В 1937 году был арестован и приговорен к десяти годам тюремного заключения, но освобожден в самом конце 1939-го в ходе некоторого смягчения репрессивной политики после завершения «Большого террора». В 1951-м удостоен Сталинской премии II степени за роман «Весенние ветры». Младший брат – шахматист Рашид Нежметдинов.

В честь 125-летия со дня рождения писателя 2026 год был объявлен в Нижегородской области Годом Кави Наджми. В рамках тематического года планируется издание полного собрания сочинений писателя, постановка спектаклей по его произведениям и организация мероприятий, посвященных творческому наследию.