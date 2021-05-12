В Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет работать с 4.30 утра

13 мая маршруты общественного транспорта Казани, проходящие через мечети, начнут курсировать с 4.30 утра. В Ураза-байрам с раннего утра здесь будут читаться проповеди и гает-намазы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Главной площадкой праздника в 2021 году станет станет Галеевская мечеть. С 5.30 в ней приступят к чтению аятов Корана, а в 6.00 муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин начнет чтение праздничной проповеди. Еще через полчаса в мечети состоится гает-намаз.

Мероприятия можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Кроме того, онлайн-трансляция будет вестись на сайте ДУМ РТ, YouTube-канале «Хузур ТВ» и на телеканале «Хузур ТВ».

В 10 утра трансляция из Галеевской мечети повторится на телеканале «ТНВ-Татарстан».