В Урам-парке пройдет мероприятие в новом формате синемалогии

В среду, 13 июля, в экстрим-парке «Урам» состоится синемалогия. Участникам мероприятия предложат проанализировать кинофильм «Пеле: рождение легенды».

Это киноистория становления знаменитого бразильского футболиста Эдсона ду Насименту, больше известного как Пеле. Его жизнь является примером того, как упорство и вера в свои силы могут привести человека к мировой славе. У зрителей появится возможность погрузиться в биографию футболиста, почерпнув что-то новое для себя.

Синемалогия — одна из самых действенных современных психотерапевтических техник для работы над собой, собственным сознанием. Это способ познания внутреннего мира человека на основе анализа эффектов, производимых на него внешними кинематографическими образами. Позволяет увидеть свою проблему со стороны, взглянуть ей в глаза и понять ее.

Начало в 19.00, для участия необходима регистрация по ссылке.