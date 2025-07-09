В «Урале» заявили, что именно они должны быть в РПЛ

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что команда готова и должна выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Напомним, по результатам стыковых игр за право выступать в РПЛ «Урал» уступил «Ахмату» (2:3) и не сумел подняться в высший российский дивизион.

«"Урал" готов быть в РПЛ. Мы всегда к этому шли, хотели быть в Премьер-Лиге, но, по нашему мнению, нас несправедливо судили — наш гол в ворота "Ахмата" во время стыковых матчей был не засчитан, что является неверным решением, которое признала ЭСК. У нас есть стадион, болельщики, и состав готов играть в высшем дивизионе», – цитирует фукционера «РБ Спорт».

Ранее руководство одного из клубов, вышедших в РПЛ, московское «Торпедо» было обвинено в попытке повлиять на результат матча. В конце июня прокуратура отправила в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.