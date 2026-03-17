В «Урале» не будут расторгать контракт с обвиняемом в убийстве футболистом Секачом

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в клубе не собираются разрывать контракт с 20-летним защитником Даниилом Секачом, проходящем по делу об убийстве. При этом карточка игрока с официального сайта клуба пропала.

«Только суд может признать человека виновным. Будет вынесено решение, конечно, будем расторгать договор. Пока у него действующий контракт. Он не будет получать зарплату, потому что не ходит на работу, но договор действует», – цитирует Иванова «РБ Спорт».

14 марта Даниил Секач был задержан по подозрению в убийстве 48-летней москвички. Сообщалось, что футболист проник в ее квартиру обманным путем, запугав дочь-подростка и предварительно совершил над ней насилие. Затем вскрыл сейф, вынес деньги, но вернувшаяся преждевременно домой хозяйка застала его на месте преступления. В результате чего тот пошел на жестокую расправу. В настоящий момент футболист отправлен на два месяца в СИЗО.

Даниил Секач является воспитанником академии московского «Локомотива». В последнее время он числился в заявке «Урала-2», выступающем во второй лиге дивизиона Б и являющимся фарм-клубом екатеринбургской команды Первой лиги.