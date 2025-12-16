В Управлении ЗАГСа РТ накануне профессионального праздника прошла встреча с ветеранами

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Встреча с ветеранами прошла в Управлении ЗАГСа Кабинета министров РТ в Казани накануне празднования Дня работников ЗАГСа. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«На встречу пришли бывшие руководители отделов ЗАГСа районов республики, чьи имена связаны с важными этапами развития системы регистрации актов гражданского состояния в Татарстане. Они рассказали интересные истории из своей практики», – рассказали в пресс-службе.

О современных информационных технологиях, применяемых в работе, гостям сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова. В своем выступлении она отметила, что в этом году принято немало важных решений, способствовавших улучшению качества обслуживания населения и повышению эффективности работы учреждений.

«В 2026 году запланированы мероприятия, направленные на поддержку и сохранение традиционных семейных ценностей», – отметила Ахметова.

От имени ветеранов выступил бывший замначальника Управления ЗАГСа Кабмина РТ, председатель совета ветеранов Борис Хафизов. Он поблагодарил организаторов встречи за теплоту и внимание.

18 декабря ЗАГСы России отметят 108-ю годовщину образования. Исторической основой формирования системы стало принятие декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

В уездах Казанской губернии отделы ЗАГСа начали создавать в 1919 году. В июне 1920 года был организован городской отдел ЗАГСа в Казани, которому подчинялись семь подотделов. 10 января 1969 года постановлением Совета Министров ТАССР был образован отдел ЗАГС совета министров ТАССР. 5 июля 2013 года открылся Центр семьи «Казан».

Сегодня ЗАГСы оказывают различные услуги населению – проводят регистрацию брака, рождений, помогают установить отцовство, регистрируют разводы, смерти, смену имени и усыновление. В республике работают 47 ЗАГСов.