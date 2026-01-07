В Управлении ветеринарии Татарстана напомнили о смертельной опасности пива для собак

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пиво опасно для собак, алкоголь вызывает тяжелое отравление и смерть, причем любая доза спиртного угрожает жизни питомца. Об этом напоминает Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Татарстана.

Собакам категорически нельзя пить пиво, потому что алкоголь для них – сильный яд. Он вызывает быстрое и тяжелое отравление, которое проявляется нарушением координации, рвотой, диареей, падением температуры и уровня сахара в крови. В тяжелых случаях интоксикация может привести к коме, отказу органов и летальному исходу, поскольку организм собаки не умеет перерабатывать этанол.

Даже случайный глоток опасен. Если собака выпила пиво, нужно срочно обращаться к ветеринару, подчеркнули в ведомстве.



К последствиям употребления пива собакой относятся:

– токсичное воздействие (алкоголь разрушает печень, почки и клетки нервной системы);

– нарушение координации (шатающаяся походка, потеря равновесия, неадекватное поведение);

– проблемы с дыханием (замедление дыхания, дыхательная недостаточность);

– обезвоживание и интоксикация (быстрое обезвоживание и интоксикация организма);

– расстройства ЖКТ (рвота, диарея, боли в животе);

– падение температуры и сахара (опасное снижение температуры тела и уровня сахара в крови);

– судороги и кома (в тяжелых случаях возможны судороги, кома и смерть).

Для собак не существует безопасной дозы алкоголя, особенно для маленьких пород, акцентировали в Главном управлении ветеринарии.

При подозрении, что собака выпила алкоголь, немедленно свяжитесь с ветеринаром, добавили в ведомстве.